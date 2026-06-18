Polizei Köln

POL-K: 260618-2-K Mutmaßlicher Einbrecher dank Zeugen gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Mithilfe aufmerksamer Zeugen haben Polizisten am Mittwochnachmittag (17. Juni) einen mutmaßlichen Einbrecher (26) in Rodenkirchen nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Der Wohnungsinhaber (29) hatte noch versucht, den 26-Jährigen festzuhalten. Dabei erlitt der Bewohner Schürfwunden und Prellungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der aus der Ukraine stammende Tatverdächtige hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 16.30 Uhr über ein offenes Fenster in die Hochparterrewohnung in der Bonifazstraße eingestiegen. Als der 29-Jährige ihn im Wohnzimmer bemerkte, versuchte er, den Eindringling an der Flucht zu hindern. Das Gerangel verlagerte sich auf die Straße, Nachbarn und Zeugen wurden aufmerksam und alarmierten die Polizei. Ein Radfahrer verfolgte den Verdächtigen und lotste die Beamten zu seinem Versteck in einem Hinterhof. (cw/ts)

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