POL-K: 260616-3-K LKW fährt auf Stauende auf - Polizei sucht Zeugen
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15. Juni, Ziffer 2:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6294943
Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 am Montagabend (15. Juni) zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Klettenberg sucht die Polizei Zeugen. Bei der Seat-Fahrerin handelt es sich um eine 22 Jahre alte Frau aus Bonn. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.
Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang mach können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/ts)
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