Polizei Köln

POL-K: 260616-1-K Polizei stellt mutmaßlichen Dealer am Ebertplatz - Cannabisfund in der Wohnung

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Köln (ots)

Über 30 sogenannte Bubbles mit Kokain, 15 abgepackte Marihuanatütchen und mehrere hundert Euro Bargeld hat die Kooperationsstreife von Polizei und Stadt Köln am Montagnachmittag (15. Juni) bei einem mutmaßlichen Drogendealer (29) am Ebertplatz gefunden. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 29-Jährigen stellten die Ermittler unter anderem geringe Mengen Heroin sicher und fanden durch Zufall bei seinem Mitbewohner (26) eine etwa fußballgroße Tüte mit Marihuana.

Der 29-Jährige war gegen 17.30 Uhr beim Erblicken der Kooperationsstreife davon-gerannt und hatte dabei unter anderem eine Dose voller Kokain-Kügelchen weggeworfen. Nach kurzer Verfolgung holten die Einsatzkräfte ihn im Theodor-Heuss-Park ein. Gegen ihn und seinen Mitbewohner ermittelt nun die Polizei Köln wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. (ph/ts)

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