POL-K: 260616-2-K Diebe stehlen Bronzestatuen aus Parks - Öffentlichkeitsfahndung
Köln (ots)
Mit Bildern von Bronzestatuen, die mutmaßlich Ende Mai und Anfang Juni aus dem Südpark in Rodenkirchen und dem Rheinpark in Deutz gestohlen wurden, sucht die Polizei Köln nach Zeugen und bittet um Hinweise. Nach jetzigem Ermittlungsstand sind die "Storchen-Statue" am letzten Wochenende im Mai (29. bis 31.05.) und die "Panther-Statue" am ersten Juni-Wochenende (5. bis 8. Juni) gestohlen worden.
Bilder der Statuen sind unter folgenden Links zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206720 https://polizei.nrw/fahndung/206722
Hinweise zu Tätern oder den gestohlenen Statuen nimmt des Kriminalkommissariats 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/ts)
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