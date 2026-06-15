Polizei Köln

POL-K: 260715-2-K/BAB/REK Lkw fährt auf A4 nahe Anschlussstelle Klettenberg in Stauende - Person stirbt in Pkw

Köln (ots)

Am Montag (15. Juni) ist gegen 19.10 Uhr der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos auf der Bundesautobahn 4 kurz vor der Anschlussstelle Klettenberg bei einem Auffahrunfall tödlich verunglückt. Auf der rechten Spur in Richtung Olpe war der Wagen nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen von hinten auffahrenden Autotransporter unter das Heck eines dem Pkw vorausfahrenden Sattelzugs geschoben worden. Für die noch nicht zweifelsfrei identifizierte Person in dem Pkw kam jede Hilfe zu spät. Der 39-jährige Fahrer des Autotransporters erlitt schwerste Verletzungen und wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in eine Klinik. Der Sattelzugfahrer (37) blieb unverletzt.

Die Polizei entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam und leitet den Verkehr im Kreuz Köln - West ab. Die Richtungsfahrbahn Olpe wird bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt bleiben. (cg/cr)

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