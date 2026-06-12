Polizei Köln

POL-K: 260612-1-AC/K Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Mädchen aus Aachen vermisst - Bezüge nach Köln

Köln (ots)

Die Polizei Aachen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen aus Aachen.

Seit dem 10.06.2026 wird die 13-jährige Dilek und die 15-jährige Sadil vermisst. Beide Mädchen kommen aus Aachen und sind nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam unterwegs.

Trotz eingeleiteter Ermittlungen und Suchmaßnahmen konnten die Vermissten bislang nicht aufgefunden werden. Die 13-jährige Dilek wurde zuletzt laut Zeugen am 10.06.2026, gegen 07:35 Uhr im Bereich der Kochstraße in Aachen gesehen. Die 15-jährige Sadil soll sich zuletzt am 10.06.2026, gegen 10:00 Uhr im Bereich Bushof (Peterstraße) in Aachen aufgehalten haben. Hinweise deuten darauf hin, dass sich beide Mädchen derzeit in Köln oder Dortmund aufhalten.

Personenbeschreibung der 13-Jährigen: ca. 1,60 m groß, schlank, schwarze Haare schulterlang, schwarzer Pony, bekleidet mit schwarzen Schuhen mit weißer Sohle, schwarzer Sweatjacke und dunkler, breit geschnittener Hose.

Personenbeschreibung der 15-Jährigen: ca. 1,50 cm groß, schlank, Brille, braune, lange, wellige Haare, braune Augen. Zur aktuellen Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei Aachen sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach den beiden Mädchen. Die Fotos sind unter folgenden Links abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/206402

https://polizei.nrw/fahndung/206404

Hinweis: Die aktuelle Frisur der 13-Jährigen entspricht nicht der Frisur vom Foto.

Wer die Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Aachen unter 0241-9577 34290 entgegen, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

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