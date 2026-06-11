Polizei Köln

POL-K: 260611-5-K Mutmaßliches Diebeslager entdeckt - Polizei stellt acht Fahrräder sicher

Köln (ots)

Die Kripo Köln hat am Mittwochmorgen (10. Juni) mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss die Nebenräume einer Autowerkstatt in der Rixdorfer Straße durchsucht und sechs mutmaßlich gestohlene E-Bikes, zwei Fahrräder und Fahrradteile sichergestellt. Eines der Fahrräder fanden die Beamten bei einem 55-Jährigen, der offenbar in den Räumen wohnte.

Ein Hausmeister und eine weitere Zeugin hatten die Polizei zuvor auf die Spur des mutmaßlichen Hehlers gebracht. Sie hatten der zuständigen Bezirksdienstbeamtin berichtet, dass sich am Abend davor verdächtige Personen an der Werkstatt aufgehalten hatten.

Als die Polizistin sich daraufhin näher umschaute, entdeckte sie im Flur vor dem Wohnraum des 55-Jährigen zwei als gestohlen gemeldete hochwertige E-Bikes. Die Staatsanwaltschaft erwirkte infolgedessen den Durchsuchungsbeschluss.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. (cw/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell