Polizei Köln

POL-K: 260611-4-K Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Bilderstöckchen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 8. Juni 2026, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6289863

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen haben Einsatzkräfte der Polizei Köln am Mittwochmorgen (10. Juni) einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen in Köln-Höhenhaus festgenommen.

Im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens dänischer Behörden durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler mit Unterstützung von Spezialeinheiten gegen 6 Uhr die Wohnung des 23-Jährigen am Goslarer Weg. Hintergrund ist, dass gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren in Dänemark geführt wird. Dort wird ihm vorgeworfen, im April 2026 in der Nähe von Kopenhagen an einem versuchten Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein.

Bei seiner erkennungsdienstlichen Behandlung fiel den Kölner Ermittlern auf, dass seine Fingerabdrücke auch auf Spuren vom Tatort in der Vogesenstraße passen.

Anlässlich der Durchsuchung seines Fahrzeuges fanden die Beamten eine Pistole, eine Sturmhaube und mehrere Autokennzeichen.

Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Haftbefehls wegen dringenden Verdachts des versuchten Mords aus Heimtücke beantragt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Schüsse in Bilderstöckchen dauern an. (bg/ts)

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