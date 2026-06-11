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Polizei Köln

POL-K: 260611-6-K 29-Jähriger nach Tötungsdelikt festgenommen - Mordkommission eingesetzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Polizisten haben am Donnerstagmorgen (11. Juni) am Ebertplatz in der Kölner Innenstadt einen 29 Jahre alten Rumänen festgenommen. Dem wohnungslosen Mann wird vorgeworfen, am Mittwochabend (10. Juni) gegen 21 Uhr im Streit einen ebenfalls obdachlosen 47-jährigen Mann an der KVB-Haltestelle Slabystraße in Köln-Nippes gewürgt zu haben und anschließend vom Tatort geflüchtet zu sein.

Kurze Zeit später fanden Zeugen den bewusstlosen 47-Jährigen an der KVB-Haltestelle Slabystraße. Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr wiederbeleben. Er erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen.

Gegen 3 Uhr informierten Mitarbeiter der KVB die Polizei über einen Obdachlosen, der die Haltestelle Ebertplatz nicht verlassen wollte. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Polizisten fest, dass es sich um den 29-Jährigen handelte. Aufgrund von Zeugenhinweisen war bereits nach ihm gefahndet worden.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Der 29-Jährige soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. (ja/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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