Polizei Köln

POL-K: 260611-7-K Vespa-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen und mutmaßlich beteiligten Ersthelfer

Köln (ots)

Ein 64 Jahre alter Vespa-Fahrer hat am Mittwochvormittag (10. Juni) bei einem Sturz in Longerich erhebliche Verletzungen erlitten. Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen sowie einen mutmaßlich am Unfall beteiligten Ersthelfer, der sich vom Unfallort entfernte, bevor die Polizei kam.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Vespa-Fahrer gegen 10.45 Uhr von der Heinrich-Hoerle-Straße nach rechts in die Graseggerstraße abbiegen und stürzte dabei. Der spätere Ersthelfer soll zu dem Zeitpunkt mit einem weißen Kleinwagen auf der Graseggerstraße Richtung Wilhelm-Sollmann-Straße unterwegs gewesen sein.

Die Ermittler prüfen derzeit unterschiedliche Zeugenangaben, nach denen der Kleinwagen-Fahrer dem Vespa-Fahrer die Vorfahrt genommen haben und somit am Unfall beteiligt gewesen sein soll. Nach dem Sturz soll er sich noch kurz um den 64-Jährigen gekümmert haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell