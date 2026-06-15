Polizei Köln

POL-K: 260615-1-K Falsche Feuerwehrmänner überfallen Geschäft - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Geschäftsbüro am Freitagvormittag (12. Juni) in Köln-Mülheim sucht die Kriminalpolizei nach zwei etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen Männern, die sich als Mitarbeiter der Feuerwehr ausgegeben haben sollen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die auf etwa 35 und 40 Jahre geschätzten Männer gegen 11.30 Uhr an einem Büro auf der Berliner Straße geklingelt. Unter dem Vorwand eines Gasaustritts verschafften sie sich Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer eine Mitarbeiterin körperlich festgehalten haben, während sein Komplize das Objekt verließ.

Als ein weiterer Mitarbeiter hinzukam, flüchteten die Verdächtigen in Richtung Tiefenthalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Männer keine Beute. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Die Gesuchten trugen Feuerwehruniformen, Helme, Gasmasken und Arbeitshandschuhe. Einer r wird als kräftig, der andere als schlank beschrieben.

Zudem soll ein mutmaßlicher Komplize vor dem Gebäude gestanden haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder im Bereich der Berliner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

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