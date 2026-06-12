POL-K: 260612-2-K Räuber mit weißem Stoffbeutel überfällt Tankstelle - Öffentlichkeitsfahndung
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 10. Juni
Mit Fotos aus Überwachungskameras einer Tankstelle an der Kölner Straße in Köln Porz-Ensen fahndet das Kriminalkommissariat 14 derzeit nach einem Räuber, der am Dienstag (9. Juni) gegen 16 Uhr die Herausgabe des Kasseninhalts vom anwesenden Angestellten (29) erzwungen haben soll. Der athletisch wirkende, etwa 1,75 Meter große und mit einem dunkelgrünen Mundschutz maskierte Mann trug eine graue Stoffmütze, einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Jogginghose sowie blaue Turnschuhe mit weißer Sohle.
Die Fahndungsfotos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/206476
Um Zeugenhinweise zu dem Abgebildeten wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)
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