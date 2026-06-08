Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schockanruf über angeblichen Verkehrsunfall bringt Seniorin um fünfstelligen Geldwert

Schwerte (ots)

Am Freitagabend (05.06.2026) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 87-jährigen Seniorin aus Schwerte.

Gegen 14:30 Uhr erhielt die 87-Jährige einen Anruf ihres vermeintlichen Sohnes. Dieser gab an, dass er in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei und sich nun in einem Krankenhaus befinden würde. Für die Behandlung benötigt er nun einen fünfstelligen Geldbetrag.

Der Anrufer kündigte an, dass ein Mitarbeiter des Krankenhauses das Geld abholen werde. Gegen 18:30 Uhr erschien dann eine unbekannte männliche Person an der Haustür der Schwerterin in der Villigster Straße, an welche sie das Bargeld übergab.

Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe.

Die männliche Person, die das Bargeld abgeholt hat, kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 172 cm groß - kurze schwarze Haare - ca. 40 Jahre alt - "gut gebaut" - südländischer Phänotyp

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Polizeiliche Präventionshinweise:

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Geben Sie unbekannten Personen niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Beenden Sie Telefonate direkt und erkundigen Sie sich persönlich bei Ihrem Bankinstitut. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Wenn Sie verdächtige Feststellungen machen, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei.

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