Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Kreispolizeibehörde Unna unterstützt beim Tag der Bundeswehr

Unna (ots)

Beim "Tag der Bundeswehr" am Samstag, 06.06.2026, haben Polizeibeamte dafür gesorgt, dass der Tag störungsfrei begangenen werden konnte.

In der Zeit der Veranstaltung von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr hat die Kreispolizeibehörde Unna vier Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz (Mitführen von Messern) sowie wegen Hausfriedensbruch aufgenommen. Zudem wurden 18 Platzverweise gegen Versammlungsbeteiligte verhängt.

Begleitet wurde der "Tag der Bundeswehr" von erheblichem Verkehrsaufkommen. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna musste zwischenzeitlich den Verkehrsfluss regeln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell