Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Resümee zum Hafenfest in Rünthe

Bergkamen (ots)

Der erste Veranstaltungstag des 24. Bergkamener Hafenfestes am 05.06.2026 verlief am Freitagabend insgesamt ruhig und störungsfrei. Die Besucherinnen und Besucher genossen bei entspannter Atmosphäre das vielfältige Programm am Hafen.

Aus Sicht der Polizei verlief die Veranstaltung weitgehend friedlich. Im Laufe des Abends wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Darüber hinaus mussten zwei Platzverweise ausgesprochen werden. Ein Jugendlicher wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der zweite Tag des Hafenfestes (06.06.2026) verlief aus Sicht der Einsatzkräfte ebenfalls weitgehend störungsfrei und war von einer entspannten Stimmung geprägt.

Im Verlauf des Tages und der Abendveranstaltung wurden eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung aufgenommen. Der zugrunde liegende Sachverhalt der Fundunterschlagung ereignete sich außerhalb des Veranstaltungsgeländes. Darüber hinaus wurde eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt.

Das Hafenfest präsentierte sich insgesamt erneut als friedliche Veranstaltung.

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