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POL-UN: Schwerte - Bürgerin meldet Vogel in Not - Polizisten retten das Tier

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Schwerte (ots)

Eine aufmerksame Schwerterin rief am Mittwochabend gegen 19:50 Uhr die Polizei Schwerte an und meldete einen Vogel, der sich unter einem Teichnetz in der Klätergasse in Schwerte-Westhofen verfangen hatte.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen kleinen Vogel feststellen, der mit seinem Kopf in dem Netz hing.

Kurzerhand konnten die Beamten den kleinen Vogel aus dem Netz befreien.

Er schien wohlauf und flog direkt davon.

Ein Polizeieinsatz, wie man ihn nicht ständig hat - und wir gerne geholfen haben.

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