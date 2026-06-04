Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei nächtliche Brände in Unna - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (04.06.2026) kam es in Unna zu drei kurz aufeinander folgenden Brandgeschehen.

Gegen 03:30 Uhr wurde durch Zeugen ein Brand in der Mozartstraße gemeldet, bei dem offenbar zunächst mehrere neben einem Mehrparteienhaus stehende Mülltonnen brannten. Das Feuer griff auf einen abgestellten Wohnwagen und die Rollläden des Hauses über. Durch die Hitzeeinwirkung barsten die Scheiben und die Fassade und das Dach des Hauses wurden ebenfalls beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt

Um 03:44 Uhr wurde im Rahmen des vorherigen Einsatzes festgestellt, dass auf einem frei zugänglichen Firmengelände an der Hochstraße zwei Müllcontainer brannten. Auch dieser Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurden auch die Fassade des Firmengebäudes und ein daran aufgestelltes Baugerüst beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird hier insgesamt auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Gegen 04:35 Uhr wurde durch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eine weitere, zunächst unklare Rauchentwicklung im Bereich der Straße Büddenberg festgestellt. Zur genaueren Lokalisierung der Örtlichkeit und zur Unterstützung bei der Fahndung nach möglichen tatverdächtigen Personen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Es stellte sich heraus, dass in einer Kleingartenanlage eine Gartenlaube brannte. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht und samt Einrichtung vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird hier auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Weil dieser Brandort an der Bahnstrecke Unna - Holzwickede lag, wurde vorsorglich die Bundespolizei informiert. Eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs ergab sich aber nicht.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist in allen drei Fällen von Brandstiftung auszugehen. Die umfassenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen auch unter Einsatz des Polizeihubschraubers verliefen bislang negativ. Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Weitere Angaben zum Ermittlungsstand können vorerst nicht gemacht werden.

Mögliche weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail mit Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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