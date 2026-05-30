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Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Personensuche an den Dreiecksteichen - Frau wohlbehalten aufgefunden

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen kam es an den Dreiecksteichen im hannoverschen Stadtteil Ricklingen zu einem großangelegten Wasserrettungseinsatz. Die gesuchte Schwimmerin konnte nach kurzer Zeit wohlbehalten angetroffen werden.

Am heutigen Samstagmittag wurde die Regionsleitstelle Hannover um 12:15 Uhr über eine vermisste Person im Bereich der Dreiecksteiche im Stadtteil Ricklingen informiert. Nach ersten Angaben hatte ein Mann seine Frau, die sich kurz zuvor noch gemeinsam schwimmend im Wasser befanden, plötzlich aus den Augen verloren und als vermisst gemeldet. Die Regionsleitstelle leitete sofort einen Großalarm für Einheiten der Feuerwehr, der DLRG und des Rettungsdienstes Hannover, mit Spezialkräfte zur Wasserrettung, aus.

Umgehend wurden im Bereich des Horst-Schweimler-Weges umfangreiche Suchmaßnahmen am Ufer der Dreieckteiche eingeleitet. Neben Booten kamen auch Feuerwehrtaucher, sowie speziell ausgebildete Strömungsretter der hannoverschen Brandschützer zum Einsatz, die unverzüglich mit der Absuche des Gewässers begannen.

Zeitweise unterstützte zudem der Polizeihubschrauber ("Phönix") der Polizei Hannover die Suchmaßnahmen aus der Luft.

Nach etwa 20 Minuten konnte die vermisste Frau an einer anderen Stelle der Dreiecksteiche angetroffen werden. Sie war wohlauf und unverletzt, sodass keine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst erforderlich war.

Der Einsatz wurde nach 30 Minuten beendet. Insgesamt befanden sich 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG Hannover vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Kristof Schwake
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

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