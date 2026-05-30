Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand in Mehrfamilienwohnhaus in Ahlem

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Straße Am Bahndamm im hannoverschen Stadtteil Ahlem zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Personen wurden nicht verletzt, mussten jedoch von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden.

Die Feuerwehr Hannover wurde in der Nacht zu Samstag um 01:26 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Ahlem alarmiert. Aus der Straße Am Bahndamm gingen Notrufe in der Regionsleitstelle ein, die ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses meldeten. Daraufhin wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ahlem sowie der Rettungsdienst Hannover mit Rettungswagen und Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage, es brannte ein Küchengerät. Drei Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der betroffenen Wohnung und wurden durch die hannoverschen Brandschützer gerettet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden zudem vorsorglich 18 weitere Bewohner aus dem Gebäude evakuiert.

Die Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Das Feuer konnte schnell durch Einsatzkräfte unter Atemschutzgeräten unter Kontrolle gebracht werden. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen mit Druckbelüftungsgeräten konnten alle Bewohner, dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei Hannover zur Aufnahme der weiteren Ermittlung übergeben.

Zur Ursache des Brandes und der Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover mit 48 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz.

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