Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Todesopfer

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover wurde am Dienstagmorgen auf die Autobahn 2 Richtung Dortmund zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein LKW mit Tandemanhänger war von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Fußgängerbrücke kollidiert. Zwei Personen wurden bei dem Unfall tödlich verletzt.

Gegen 5:00 Uhr alarmierte die Regionsleitstelle aufgrund der per Notruf geschilderten Lage die Einsatzkräfte an die Einsatzstelle, die sich kurz vor der Abfahrt Hannover-Nord befand. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits beide Fahrzeuginsassen verstorben. Der Fahrer war noch im Führerhaus des LKW eingeklemmt und musste mit technischem Gerät geborgen werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen und Bergungsmaßnahmen übergeben. Die Autobahn 2 war während des Feuerwehreinsatzes vollgesperrt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etwa 40 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Schadenshöhe sowie Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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