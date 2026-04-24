Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand in Hannover-Mitte - fünf Personen über Drehleiter gerettet

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen, 24. April, gegen 6:30 Uhr kam es zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung in der Straße Postkamp im Stadtteil Hannover-Mitte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Personen machten sich an Fenstern und auf Balkonen bemerkbar.

Die Brandbekämpfung wurde umgehend durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Insgesamt fünf Personen wurden über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Weitere Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie begeben oder wurden durch Einsatzkräfte ins Freie geführt. Nach kurzer Zeit konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Während der Löschmaßnahmen wurden die betroffenen Hausbewohner vorübergehend in einem benachbarten Hotel untergebracht.

Der Rettungsdienst versorgte insgesamt 17 Personen, darunter vier Kinder. Eine Person erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Der Energieversorger schaltete die betroffene Wohnung stromlos.

Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach Abschluss des Einsatzes konnten alle übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz.

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