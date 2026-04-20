Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verletzte Katze nach Feuer auf einem Balkon

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Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag kam es im Stadtteil Sahlkamp zu einem Feuer auf einem Balkon. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Eine Katze wurde verletzt.

Mehrere Anrufende meldeten der Feuerwehr gegen 11:50 Uhr ein Feuer auf einem Balkon. Nach Schilderungen waren Flammen und eine Rauchentwicklung an dem Mehrfamilienhaus in der Straße Otternplan deutlich sichtbar. Die ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 5 konnten diese Lage bestätigen. Die Intensität des Feuers hatte beim Eintreffen der Feuerwehr schon die Fenster und Türen zur Wohnung zerstört, und der Rauch zog in die Wohnung. Zusätzlich erhielt die Feuerwehr die Information, dass sich in der Wohnung noch eine Katze befinden soll. Durch den schnellen und gezielten Einsatz konnte die Katze aus der Wohnung gerettet und die Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Dazu wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit Löschrohren eingesetzt. Die Katze wurde sofort mit Sauerstoff versorgt und der Besatzung des Gerätewagens Tierrettung übergeben. Die besonders geschulten Einsatzkräfte stabilisierten die Katze weiter und transportierten sie zur weiteren Behandlung in die Tierärztliche Hochschule. Die Wohnung wurde im Anschluss an die Löschmaßnahmen vom Brandrauch befreit. Sie ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Personen waren nicht betroffen.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen der Feuerwehr derzeit keine Erkenntnisse vor.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 6 Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz.

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