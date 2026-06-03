Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Polizei sucht Eigentümer einer Schmuckschatulle

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Kamen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen, nach einem Diebstahl von Warensendungen in Kamen, konnte ein Holzkästchen mit Inhalt, jedoch ohne Verpackung, aufgefunden und sichergestellt werden.

Offensichtlich ist das Kästchen ein Geschenk zur Hochzeit am 10.07.2026. Der Eigentümer des Kästchens ist bisher nicht bekannt und wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Gerne würden wir das Kästchen rechtzeitig übermitteln.

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