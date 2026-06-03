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POL-UN: Polizei sucht Eigentümer einer Schmuckschatulle

POL-UN: Polizei sucht Eigentümer einer Schmuckschatulle
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Kamen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen, nach einem Diebstahl von Warensendungen in Kamen, konnte ein Holzkästchen mit Inhalt, jedoch ohne Verpackung, aufgefunden und sichergestellt werden.

Offensichtlich ist das Kästchen ein Geschenk zur Hochzeit am 10.07.2026. Der Eigentümer des Kästchens ist bisher nicht bekannt und wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Gerne würden wir das Kästchen rechtzeitig übermitteln.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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