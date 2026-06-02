POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Wohnung an Schweriner Straße gesucht
Unna (ots)
Am Montag, 01.06.2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schweriner Straße in Unna-Königsborn.
Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Räumlichkeiten.
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