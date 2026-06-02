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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Wohnung an Schweriner Straße gesucht

Unna (ots)

Am Montag, 01.06.2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schweriner Straße in Unna-Königsborn.

Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Räumlichkeiten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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