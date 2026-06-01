Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung in Königsborn

Unna (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, kam es zwischen 06:40 Uhr und 16:35 Uhr zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kamener Straße in Unna-Königsborn.

Die bislang unbekannten Täter gelangten durch eine augenscheinlich offenstehende Hauseingangstür in die Wohnung und durchwühlten diese.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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