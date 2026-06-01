POL-UN: Unna - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung in Königsborn
Unna (ots)
Am Freitag, 29.05.2026, kam es zwischen 06:40 Uhr und 16:35 Uhr zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kamener Straße in Unna-Königsborn.
Die bislang unbekannten Täter gelangten durch eine augenscheinlich offenstehende Hauseingangstür in die Wohnung und durchwühlten diese.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell