Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 18-jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kamen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 29.05.2026 gegen 13:30 Uhr wurde eine 18-jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt. Die 18-jährige Dortmunderin beabsichtigte die Straße Altenmethler aus Westen kommend an der Kreunzung Am Langen Kamp weiter in Richtung Osten zu befahren. Hierbei übersieht sie den Pkw eines vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Kameners, welcher die Straße Am Langen Kamp in Richtung Süden (Methler) befährt. Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die 18-Jährige wird durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Kamen verbracht. Der 46-Jährige sowie die Beifahrerin der 18-Jährigen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Kreuzungsbereich war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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