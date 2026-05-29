Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zigarettenautomat in Geisecke gesprengt

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28.05.2026) haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Straße "Zwischen den Wegen" in Schwerte-Geisecke gesprengt.

Ein Zeuge hatte den beschädigten Automaten entdeckt und der Polizei gemeldet.

Entwendet wurden Zigaretten in nicht bekannter Menge sowie Bargeld.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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