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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfallflucht mit verletzten Kind

Bönen (ots)

Auf der Zechenstraße kam es am Mittwoch (27.05.2026) gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind auf einem Fahrrad verletzt wurde.

Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Zechenstraße. Eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin wechselte von der Straße auf den Gehweg und stieß dabei mit der Fahrradfahrerin zusammen. Die 11-Jährige verletzte sich dabei leicht am Bein. Die unbekannte E-Scooter-Fahrerin entfernte sich in Richtung Bahnhofstraße. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 18-19 Jahre alt,
   - dunkle Haare zu einem Dutt geknotet,
   - Brillenträgerin (silberfarbenes Gestell)

Es ist davon auszugehen, dass sich die gesuchte Frau bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt hat.

Wer Angaben zu der flüchtigen Fahrerin machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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