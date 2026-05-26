Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: BikeNight 2026 in Unna verlief friedlich und störungsfrei

Unna (ots)

Am Freitagabend (23.05.2026) fand in Unna die "BikeNight 2026" als Demonstration für mehr Sicherheit im Straßenverkehr statt. Die Veranstaltung begann gegen 20:30 Uhr und endete gegen Mitternacht. An der Rundfahrt durch das Stadtgebiet nahmen insgesamt 153 Personen teil. Die Demonstration wurde durch Einsatzkräfte der Polizei begleitet. Zur sicheren Durchführung der Veranstaltung waren zeitweise Verkehrswege zu sperren.

Die diesjährige BikeNight wurde bei sehr guten Wetterbedingungen durchgeführt und war im Vergleich zu den Vorjahren sehr gut besucht. Während der Fahrt wurden Musikanlagen mitgeführt, die nach Einschätzung der Einsatzkräfte in angemessener Lautstärke betrieben wurden.

Die Kreispolizeibehörde Unna zieht insgesamt eine positive Bilanz der Veranstaltung.

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