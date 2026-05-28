Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Neustart an der Orla (ots)

Seit dem Vormittag gegen 10.30 Uhr kommt es in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla zu einem großen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Hausbrandes. Das Gebäude, in welchem sich u.a. eine Apotheke sowie eine Praxis befinden, wurde nach ersten Einschätzungen völlig zerstört- die Feuerwehr ist auch gegen 14.00 Uhr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude soll verhindert werden jedoch ist bereits jetzt von einem hohen Sachschaden auszugehen. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Zur genauen Brandursache führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld die Ermittlungen. Die Löscharbeiten, einhergehend mit den Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs, werden sich mindestens noch bis zum Nachmittag ziehen. Es erfolgt eine nachträgliche Pressemeldung mit aktuellen Informationen am morgigen Freitag, dem 29.05.2026.

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