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POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Eigentümer verschiedenster Gegenstände

POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Eigentümer verschiedenster Gegenstände
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Bergkamen (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, konnten im Rahmen einer Durchsuchung bei einem Verdächtigen in Bergkamen eine Vielzahl an Gegenständen aufgefunden und sichergestellt werden.

Diese Gegenstände stammen vermutlich aus Diebstählen.

Der oder die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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