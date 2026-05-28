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POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Eigentümer verschiedenster Gegenstände

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Bergkamen (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, konnten im Rahmen einer Durchsuchung bei einem Verdächtigen in Bergkamen eine Vielzahl an Gegenständen aufgefunden und sichergestellt werden.

Diese Gegenstände stammen vermutlich aus Diebstählen.

Der oder die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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