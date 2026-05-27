Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Lagerhalle in Bork

Selm (ots)

Eine Lagerhalle an der Gutenbergstraße in Selm-Bork ist zwischen Montag (25.05.2026), 15:00 Uhr und Dienstag (26.05.2026), 06:00 Uhr in das Visier von unbekannten Tätern geraten.

Die Täter hebelten ein Tor auf, sodass sie ins Innere gelangten und dort mehrere Kilo Wertmetalle und einen geparkten Lastkraftwagen entwendeten.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Movano mit dem amtlichen Kennzeichen "UN-WL64".

Hinweise zum Einbruch, dem Fahrzeug sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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