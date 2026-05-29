POL-UN: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt
Kamen (ots)
Am Donnerstagabend (29.05.2026) kam es gegen 19:40 Uhr auf der Westicker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten.
Eine 72-jährige Kamenerin beabsichtigte, mit ihrem PKW aus der Straße Hemsack nach links auf die Westicker Straße in Fahrtrichtung Kamen abzubiegen. Dabei übersah sie einen 26-jährigen Motorradfahrer aus Kamen. Dieser befuhr die Westicker Straße in Richtung Westick.
Es kam zu einer Kollision zwischen PKW und Motorrad. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde einem Krankenhaus zugeführt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
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