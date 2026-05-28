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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Eichengrund in Delmenhorst am Mittwoch, 27. Mai 2026 gegen 06:02 Uhr, erlitt ein 27-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 28-Jähriger aus Oldenburg mit seinem Skoda die Straße Im Eichengrund und beabsichtigte in die Diepholzer Straße abzubiegen. Dabei über sah er den von rechts kommenden 27-Jährigen aus Delmenhorst, der mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg befuhr.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Durch diesen zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Insgesamt entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 5.200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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