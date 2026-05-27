Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Ovelgönne +++ Beide Beteiligte leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 26. Mai 2026 gegen 15:50 Uhr, erlitten beide Beteiligte eines Verkehrsunfalls in Ovelgönne leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 15-Jähriger aus Ovelgönne mit seinem Mofa die Mittelorter Straße in Richtung Rathausstraße. Dabei fuhr vor ihm ein 16-Jähriger aus Jade ebenfalls mit seinem Mofa. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, da vor ihm ein weiteres Fahrzeug nach links abbog, fuhr der 15-Jährige mit seinem Mofa auf das Mofa des 16-Jährigen auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide beteiligten Mofa-Fahrer leicht verletzt. Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt, da ein alarmierter Rettungshubschrauber vor Ort landete. Dieser hob jedoch nach kurzer Zeit, ohne dass ein Transport erforderlich war, wieder ab.

Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

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