Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B212 in Golzwarden +++ Weiterer Beteiligter lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 26. Mai 2026 gegen 13:43 Uhr, erlitt bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B212 in Höhe Golzwarden eine 69-Jährige Frau tödliche Verletzung. Ein 77-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 77-Jährige aus Gummersbach mit seinem Seat die B212 von Brake in Richtung Nordenham. Dabei beabsichtigte er im zweispurigen Bereich auf Höhe Golzwarden von der rechten auf die linke Spur zu wechseln und übersah die neben ihm mit ihrem Ford in gleicher Richtung fahrende 45-Jährige aus Nordenham.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge überschlug sich der Seat und wurde in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit dem aus Nordenham kommenden Sattelzug, der von einem 63-Jährigen aus Hemmoor gefahren wurde, zusammenstieß.

Der Unfallverursacher und seine 69-Jährige Beifahrerin wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der 77-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die 45-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zur Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergung der Fahrzeuge wurde die B212 auf Höhe Golzwarden vollgesperrt. Eine Ableitung wurde über die alte B212 eingerichtet.

Die Vollsperrung dauert derzeit noch an.

Lichtbilder werden nachgeliefert.

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