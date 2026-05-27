Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstähle aus Transportern in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 23. Mai 2026, bis Dienstag, 26. Mai 2026, entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Werkzeugteile aus verschiedenen, abgestellten Transportern auf dem Hasporter Damm sowie im Heidkruger Weg, der Berliner Straße und der Alfred-Rethel-Straße.

Die bislang unbekannten Täter zerschlugen dabei ein Fenster der jeweils geparkten Transporter und gelangten dadurch in das Innere der Fahrzeuge, um dort die entsprechenden Gegenstände, Messgeräte sowie verschiedene Werkzeuge, zu entwenden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtigte Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-15590 zu melden.

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