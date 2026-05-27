Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter 37-jähriger Fahrradfahrer verursachte am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 19:38 Uhr, in der Oldenburger Heerstraße in Brake einen Verkehrsunfall mit einem E-Scooter Fahrer.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 37-Jährige aus Brake mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Oldenburger Heerstraße in Richtung Brake. Dabei nutzte er verbotswidrig sein Mobiltelefon und kollidierte mit dem entgegenkommenden 19-Jährigen aus Brake auf seinem E-Scooter.

Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Unfallverursachers stellten die eingesetzten Beamten bei diesem eine Atemalkoholkonzentration von 2,18 Promille fest.

Im Anschluss wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur Durchführung dieser und der Versorgung seiner beim Verkehrsunfall entstandenen, leichten Verletzungen wurde er in Krankenhaus gefahren.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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