Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen +++ Ein Beteiligter schwer verletzt +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 16:50 Uhr, erlitt ein Beteiligter nach einem Verkehrsunfall in der Cramerstraße in Delmenhorst schwere Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 19-Jähriger aus Kirchseelte mit seinem VW Passat die Cramerstraße stadteinwärts. Währenddessen erkannte er zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm, ein Cupra, der von einem 31-Jährigen aus Delmenhorst gefahren wurde, verkehrsbedingt stand.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Durch diesen wurde der Cupra auf den vor ihm ebenfalls verkehrsbedingt haltenden Transporter eines 38-Jährigen aus Delmenhorst geschoben.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer geschätzten Höhe von 25.500 Euro.

Sowohl der Passat als auch der Cupra waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Des Weiteren war die Reinigung der Straße aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen erforderlich.

Der 19-Jährige Unfallverursacher erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.

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