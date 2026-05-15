Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Homburg

Erbach

Homburg (ots)

Am 13.05.2026, gegen 15:55 Uhr, kam es im Ausfahrtsbereich eines Parkplatzes (Drogeriemarkt, Lebensmitteldiscounter,Getränkemarkt) in der Berliner Straße 120 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, ein kleiner, schwarzer PKW mit KUS-Kreiskennzeichen kollidierte mit einem silbernen SUV mit Homburger Kreiskennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Am SUV entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 oder per E-Mail an "PI-HOM@polizei.slpol.de" in Verbindung zu setzen.

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