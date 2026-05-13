Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 07.05.2026, zwischen 06:30 und 15:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Fa. Bosch in der Bexbacher Straße in Homburg. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte, vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen auf dem Parkplatz abgestellten, weißen Opel mit Kuseler Kreiskennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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