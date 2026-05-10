Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum zwischen 05.05.2026, ca. 13:00 Uhr und 09.05.2026, ca. 13:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen, welche in den Straßen "Im Kellerfeld" und "Am Kieselberg" in 66440 Blieskastel-Niederwürzbach geparkt waren. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein roter Skoda, ein schwarzer Audi A 4 und ein schwarzer BMW 1er Cabriolet mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt und beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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