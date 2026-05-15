Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl mehrerer Smartphones in Homburg

Homburg (ots)

Am 10.05.2026, zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr, wurden aus einer unverschlossenen Umkleidekabine des Waldstadions in Homburg mehrere Smartphones der Marke Apple entwendet. Zum Tatzeitpunkt fand ein Fußballspiel sowie Kreismeisterschaften der Leichtathletik statt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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