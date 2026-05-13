Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 12.05.2026, zwischen ca. 10:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an insgesamt sechs Fahrzeugen, welche im Fasanenweg in Bexbach geparkt. Die betreffenden Fahrzeuge wurden dabei durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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