Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Holzstapels in Stadland +++ Feuer greift auf Schuppen über

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 17:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzstapel im Garten eines Wohnhauses in der Seefelderschaart in Brand.

Das Feuer breitete sich im Anschluss auf einen Schuppen aus. Dieser wurde durch den Brand an einer Seite beschädigt. Es entstanden geschätzte Sachschäden in Höhe von 35.000 Euro.

Für die Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Stadland mit 36 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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