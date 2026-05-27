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POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ahlhorn+++ Beteiligter leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 12:05 Uhr, erlitt ein Beteiligter bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn leichte Verletzungen.
Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 81-Jähriger aus Großenkneten mit seinem Leichtkraftrad die Wildeshauser Straße in Richtung der Ortsmitte. Zeitgleich beabsichtigte ein 29-Jähriger aus Cappeln mit seinem Mercedes das Tankstellengelände nach links auf die Wildeshauser Straße zu verlassen.
Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 81-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad und es kam zum Zusammenstoß.
Der 81-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro.
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