Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ahlhorn+++ Beteiligter leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 12:05 Uhr, erlitt ein Beteiligter bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 81-Jähriger aus Großenkneten mit seinem Leichtkraftrad die Wildeshauser Straße in Richtung der Ortsmitte. Zeitgleich beabsichtigte ein 29-Jähriger aus Cappeln mit seinem Mercedes das Tankstellengelände nach links auf die Wildeshauser Straße zu verlassen.

Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 81-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad und es kam zum Zusammenstoß.

Der 81-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro.

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