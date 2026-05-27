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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mehrere Einbrüche in Harpstedt +++ Hoher Schaden entstanden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 23. Mai 2026 14:00 Uhr, bis Dienstag, 26. Mai 2026 07:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von mehreren Baustellen im Moorpad in Harpstedt Kupferrohre sowie Werkzeuge und Kabeltrommeln mit diversen Kabeln.

Die Täter gelangten dabei in die Objekte und hebelten dort die jeweilige Blechtür zu den Lagerräumlichkeiten der Baustellen auf, um die dort gelagerten Gegenstände wie Kupferrohre und Kabeltrommeln, aber auch Elektrogeräte zu entwenden.

Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro entstanden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04431 9410 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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