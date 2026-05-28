Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Durchsuchungsmaßnahmen in Nordenham nach Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 22. Mai 2026, kam es gegen 13:59 Uhr in der Hafenstraße in Nordenham zunächst zu einer Bedrohung, die im weiteren Verlauf in eine gefährliche Körperverletzung mündete.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde ein 38-jähriger Mann aus Nordenham zunächst von zwei Männern im Alter von 37 und 48 Jahren, ebenfalls aus Nordenham, unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe sowie eines Messers bedroht. Anschließend stiegen die Tatverdächtigen in ein Fahrzeug und fuhren den 38-Jährigen gezielt an. Dabei erlitt dieser eine Fraktur am Fuß.

Im weiteren Verlauf stiegen die Männer erneut aus dem Fahrzeug aus und schlugen sowie traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug in Richtung der Innenstadt.

Durch Hinweise von Zeugen sowie unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen wurde zunächst ein Fahrzeug, mit zwei Männern im Alter von 39 und 50 Jahren besetzt, kontrolliert. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung zweier tatverdächtiger Männer im Alter von 37 und 48 Jahren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das zuständige Amtsgericht Durchsuchungsmaßnahmen an mehreren Wohnanschriften an. Diese wurden unter anderem unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften der Polizei durchgeführt.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der Haftprüfung wurden beide Männer am Folgetag wieder entlassen.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Beweismittel beschlagnahmt werden. Gegen beide Männer wird weiterhin zu den Hintergründen der Tat ermittelt.

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