Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu dem Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B212
Delmenhorst (ots)
Die Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge dauerte bis etwa 20:45 Uhr an. Die Vollsperrung der B212 auf Höhe Golzwarden konnte anschließend aufgehoben werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell