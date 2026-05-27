Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu dem Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B212

Delmenhorst (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge dauerte bis etwa 20:45 Uhr an. Die Vollsperrung der B212 auf Höhe Golzwarden konnte anschließend aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell