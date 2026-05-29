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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz bieten am Dienstag, 02.06.2026 eine gemeinsame Bürgersprechstunde an.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Wochenmarkt in Kamen zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei und stellen Sie Ihre Fragen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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