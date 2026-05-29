Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz bieten am Dienstag, 02.06.2026 eine gemeinsame Bürgersprechstunde an.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Wochenmarkt in Kamen zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei und stellen Sie Ihre Fragen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell